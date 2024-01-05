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السوداني يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

1/5/2024 4:36:08 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وأكد أن الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه.

كما قال رئيس الوزراء العراقي، إن الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون وعلى الجميع العمل من خلالها وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق، ونؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره

وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن الحشد الشعبي يمثل وجودا رسميا تابعا للدولة وخاضعا لها وجزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة، كما أكد أن استمرار الممارسات الوحشية في غزة ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم وبدأنا نلمس آثاره اليوم في العديد من دول المنطقة.







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