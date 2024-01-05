السوداني يعلن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق

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- Youm7) أعلن محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وأكد أن الحكومة بصدد تحديد موعد بدء عمل اللجنة الثنائية لوضع ترتيبات إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بصورة نهائية.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه لن يكون هناك تفريط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض العراق وسمائه.
كما قال رئيس الوزراء العراقي، إن الحكومة هي الجهة المخولة بفرض القانون وعلى الجميع العمل من خلالها وليس لأحد أن يتجاوز على سيادة العراق، ونؤكد قدرة الحكومة واستعدادها لاتخاذ القرارات المناسبة في الحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن الحشد الشعبي يمثل وجودا رسميا تابعا للدولة وخاضعا لها وجزء لا يتجزأ من قواتنا المسلحة، كما أكد أن استمرار الممارسات الوحشية في غزة ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم وبدأنا نلمس آثاره اليوم في العديد من دول المنطقة.
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