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الاتحاد الأوروبى يؤكد موقفه الداعم لوحدة وسيادة الصومال

1/5/2024 4:36:07 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، موقفه الداعم لوحدة وسيادة واستقلال الصومال .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وكانت الحكومة الصومالية قد وصفت توقيع مذكرة التفاهم بين إثيوبيا، وإدارة أرض الصومال بشأن استخدام منفذ بحرى، بأنها غير مشروعة ، ولا أساس لها من الصحة، واعتبرتها اعتداء سافر على السيادة الداخلية للصومال، ودعت كلا من الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية للتنمية” إيجاد” ، والشركاء الدوليين، إلى اجتماع طارئ بشأن التدخل السافر التي تقوم به دولة إثيوبيا.








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