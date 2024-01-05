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تجدد القصف المدفعى الإسرائيلى على محيط مستشفى الأمل فى خان يونس

1/5/2024 4:36:07 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الاهلال الاحمر الفلسطيني، منذ قليل، تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي غزة، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.







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