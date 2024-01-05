فصائل فلسطينية: قصفنا تجمع آليات الاحتلال غرب مخيم المغازي فى غزة بالهاون

MENAFN - Youm7) أعلنت فصائل فلسطينية، منذ قليل، قصفها تجمعا لآليات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم المغازي وسط غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.