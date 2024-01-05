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انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف لـ 3 محافظات اليوم

1/5/2024 4:36:03 AM
(MENAFN- Youm7) في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (شمال سيناء– جنوب سيناء - القليوبية)، اليوم الجمعة (23 جمادى الآخرة 1445هـ)، الموافق (5/1/2024م)، وتضم القافلة (عشرة
علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف شمال سيناء
( نخل ) وبيانها كالتالي :








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