انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف لـ 3 محافظات اليوم

(MENAFN
- Youm7) في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (شمال سيناء– جنوب سيناء - القليوبية)، اليوم الجمعة (23 جمادى الآخرة 1445هـ)، الموافق (5/1/2024م)، وتضم القافلة (عشرة
علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل "، وذلك على النحو التالي:
أولاً : مديرية أوقاف شمال سيناء
( نخل ) وبيانها كالتالي :
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