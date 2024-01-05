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وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـالحسين غدا

1/5/2024 4:36:03 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، عقد الختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء غدا السبت 6 يناير 2024م، برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع.



وأوضحت وزارة الأوقاف، أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ السعيد فيصل.



وتبدأ التلاوة المجودة بإذن الله تعالى من قوله تعالى: {۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَ ٰ⁠وَةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلَّذِینَ أَشۡرَكُوا۟ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِینَ قَالُوۤا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰۚ ذَ ٰ⁠لِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّیسِینَ وَرُهۡبَانࣰا وَأَنَّهُمۡ لَا یَسۡتَكۡبِرُونَ} [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٨٢].




















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