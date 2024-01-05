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الرى: طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية

1/5/2024 4:36:03 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والر إجتماعاً مع الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، و المهندس حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، لمتابعة سير العمل بمصلحة الميكانيكا و الكهرباء ، ومناقشة إجراءات تحسين كفاءة تشغيل محطات الرفع وتوفير قطع الغيار اللازمة لها.



قال سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء لدورها الهام كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين من خلال تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف والبحيرات ، مشيراً لحرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات إعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة ، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الإستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ.



واستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف الجارية والمستقبلية لخدمة قطاعات الزراعة وإستصلاح الأراضى والوفاء بالإحتياجات المائية المختلفة ، حيث تجرى حالياً تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه 1-2 بمحافظة المنيا وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة ، وجارى طرح عملية إنشاء محطة النصر 5 بمحافظة البحيرة وعملية إنشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظة الدقهلية .



كما تم إستعراض الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والتى تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية ، وهى مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو) والتى تخدم الخمس الاولي منها محافظات الوجه البحري بينما يخدم مركز كوم امبو محافظات الوجه القبلي ، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا .



كما تم خلال الاجتماع إستعراض إجراءات دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل للورش الرئيسية الـ (12) ورشة الرئيسية التابعة للمصلحة بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادي - المنيا - توشكي) ، والمزودة بمعدات وآلات وأدوات ذات تقنيات حديثة لإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير إحتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية والكراسي النحاس والسبيكة وتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات ، وإجراء أعمال العمرات للمهمات .



و وجه بإستمرار التنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذى يسمح بعملها فى كافة الأحوال خاصة خلال فترات الطوارئ ، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة ، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض إستهلاك الكهرباء بالمحطات ، وحصر المحطات التي تحتاج لتنفيذ إجراءات فنية لخفض إستهلاك الطاقة بها من خلال رفع كفاءة الوحدات وتوفير ظروف التشغيل الملائمة ، وذلك ترشيداً للطاقة ولمراعاة البعد البيئي والعمل على تقليل الإنبعاثات المسببة للتغيرات المناخية
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كما وجه بدعم التصنيع المحلي وترشيد الانفاق بالعملة الأجنبية من خلال زيادة الإعتماد على المكونات المصنعة محلياً بقدر الإمكان عند تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطات ، مشيراً لأهمية الإستمرار في التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات .



الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري والصرف ، والوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الإستخدامات ، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل 600 محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن ( 440 محطة طلمبات لخدمة شبكة الري – 105 محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف – (55) محطة طلمبات خلط لإعادة إستخدام المياه ) بالاضافه الى محطات معالجه مياة الصرف الزراعى وهى محطة معالجه مياه مصرف المحسمه بطاقة 1 مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه مياه بحر البقر بطاقه 5.6 مليون متر مكعب يومى ومحطة معالجه مياه الضبعه بطاقه 7.5 مليون متر مكعب يومى .


















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