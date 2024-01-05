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فنون جميلة حلوان تشهد ختام مسابقة جائزة نوار للرسم فى دورتها الخامسة

1/5/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Youm7) شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".
وعلى هامش ذلك تم افتتاح معرض لتلامذة الدكتور نوار ومنهم الدكتور السيد قنديل، الدكتور حمدى أبو المعاطى، الدكتور صلاح المليجى، الدكتور محمد رشدي المنيرى، الدكتورة رانية الحصرى، الدكتور عبد العزيز الجندى، الدكتور سيف الاسلام صقر، الدكتور علاء سعد ، الدكتور محسن عبد الفتاح علام ، الدكتور أشرف عبد الفتاح.
وأقيمت الفعاليات تحت إشراف الدكتور الدكتور عمرو سامى عميد الكلية، الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقوميسير الدورة الخامسة للمعرض، الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، الدكتور أحمد حسنى وكيل الكلية للدراسات العليا
وبحضور لفيف من رواد الفن ورؤساء الأقسام بالكلية.
وخلال كلمته صرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على
أن جامعة ترحب وتستعد باستضافة جائزة نوار للرسم كل عام لانه اهم رواد الفن في مصر.
وأكد الدكتور قنديل على أهمية هذه المسابقة في إحياء الفن والثقافة والتأكيد على فن الرسم لإثراء المواهب التشكيلية وتطويرها وتنميتها للطلاب، مشيراً إلى أن عملية بناء الإنسان المصري مهمة كبيرة.
وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن موضوع المسابقة يتيح الفرصة لكافة الفنانين والمنتمين للفن الاشتراك، مؤكداً على ضرورة استغلال الوقت وخوض مثل هذه المسابقات التي تعكس الحس الجمالي والفني للطلاب وكذلك المواهب المتعددة في فن الرسم.
كما أضاف الدكتور السيد قنديل أن تلك المسابقة متزامنة مع رؤية مصر 2030 وهي أجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات منها المعرفة والابتكار والبحث العلمي وهي ركائز أساسية للتنمية والتحفيز والابتكار ونشر ثقافة ودعم البحث العلمي.
من جانبه، قال الدكتور أحمد نوار الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة إن كلية الفنون الجميلة لها تأثير على المستوى المصري والعربي وتخرج منها فنانين متميزين.
كما أوضح الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة أن هدف المسابقة هو تعميق دور فن الرسم كبناء أساسي في العمل الفني، والتنافس لإبراز المستوى الإبداعي وبث دماء جديدة فنية من خلال المسابقة، واكتشاف المواهب ولتكون الأفكار على مستوى العمل الفني.
وأوضحت الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقوميسير الدورة الخامسة للمعرض، ان المسابقة هذا العام بدأت تدشينها في شهر مايو الماضى وشارك فيها ٤٤ فنان وتم تقديم ٥٣ عمل فني في إطار فن الرسم .
كما انطلقت ورش فنية كان هدفها الارتقاء بالمنتج الفني الذي يقدمه الفنانين من خلال توجيههم والإشراف عليهم وتقديم ورش حية لكيفية صياغة العمل الفني فى إطار موضوع المسابقة .
حيث انطلقت المسابقة من قبل فى جامعة (المنصورة والاسكندرية والاقصر واسيوط) وهذه هى الدورة الخامسة وتعد الاهم لانها
تقام فى كلية الفنون الجميلة الكلية الام.
وعقدت فعاليات اليوم بحضور لجنة تحكيم بكلية الفنون الجميلة وبحضور أعضاء اللجنة، وهم
د.عمرو سامي، د. فاطمة عبد الرحمن قوميسير الدورة الخامسة للمعرض، د. أحمد نوار، د. حمدي أبو المعاطي د. صلاح المليجي، ، د. محمود ابو العزم، د.مصطفى الفقي، د. مصطفى عيسى،
د. محمد كمال، د. خالد البغدادي، د.أمل نصر، د.هبة الهواري، أمين عام الجائزة، والفنانة مي نوار، المنسق الإعلامي للجائزة.

وفي ختام فعاليات اليوم عقدت احتفالية توزيع الجوائز وتكريم ضيوف الشرف.
هذا وقد فاز بالمركز الأول الطالب ميشيل سمير رزق الله بالمستوى الثاني جرافيك وقيمة الجائزة عشرة آلاف جنيه، بينما حصل على المركز الثانى الطالبة منه الله عصمت محمد بالمستوى الثانى تصوير وقيمتها ٧ آلاف جنيه، والمركز الثالث الطالبة حبيبة عادل علي بالفرقة الثالثة تصوير وقيمتها ٥ الاف جنيه.
كما تم إعلان الحاصلين على جوائز تشجيعية بقيمة ٢٠٠٠ جنيه وهم الطالبة اسراء محمد محمود بالفرقة الرابعة تصوير، الطالبة فرح محسن محمد بالفرقه الثالثه تصوير، والطالبة منة الله طارق بالفرقة الثالثة تصوير، والطالبة ندى عمرو عبد المنعم بالفرقه الثالثه تصوير، والطالب يوسف فريد سيد
بالفرقه الثالثه تصوير.

الفائزين بجائزة نوار للرسم

تكريم الفائزين بالمسابقة

مسابقة نوار للرسم








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