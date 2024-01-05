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وزارة الدفاع الروسية: رصد وتتبع لاكثر من مليونى جسم جوى فى عام 2023

1/5/2024 4:35:59 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات الرادار رصدت وتتبعت أكثر من مليونى جسم جوى طوال عام 2023.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن الوزارة قولها "خلال مهمة تأهب الدفاع الجوي، رصدت وحدات الرادار القتالية وتتبعت أكثر من مليوني جسم جوي في عام 2023، حوالي 600 ألف منها كانت طائرات أجنبية، وأكثر من 2000 طائرة استطلاع وأكثر من 20 قاذفة استراتيجية. وتم وضع القوات في حالة تأهب قصوى أكثر من 4000 مرة".

وبحسب الوزارة، تمتلك قوات الرادار الروسية أحدث أنظمة الرادار وأنظمة أدوات التشغيل الآلي ،ووحدة تشغيل بيانات الرادار، بما يتيح لهذه الأنظمة اكتشاف وتتبع أي أهداف جوية، بدءا من المركبات الجوية الصغيرة بدون طيار وحتى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ليس فقط في الجو ولكن أيضا في الفضاء الخارجي.

وقالت الوزارة "إن قوات الرادار الروسية تكتسب خبرة هائلة في سياق العملية العسكرية الخاصة، وتقوم بتطوير وتحسين تكتيك جديد يعتمد على الحركة العالية لأحدث معدات الرادار".








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