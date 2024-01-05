زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لتغيير حكومة نتنياهو: خطر على الدولة

MENAFN - Youm7) دعا زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لبيد، إلى تغيير الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو ، في أعقاب خلاف حاد داخل الحكومة بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب الحالية، ووصفها بأنها أصبحت "خطراً على الدولة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن لبيد قوله، الجمعة، عبر منصة "إكس": "على دولة إسرائيل أن تغير الحكومة وزعيمها.. هؤلاء الأشخاص لن يتمكنوا من اتخاذ قرار استراتيجي، وعليهم أن يرحلوا الآن".

كانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت، الخميس، أن الخلاف بين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بشأن اليوم التالي للحرب على قطاع غزة وصل ذروته.

وأوضحت الهيئة، أن اجتماعاً عقده مجلس وزراء الحرب، الخميس، لبحث مسألة المرحلة التالية للحرب بعدما دخل نتنياهو وجالانت، في نقاش ساخن في غرفة جانبية داخل مقر وزارة الدفاع إثر منع رئيس الحكومة وزير الدفاع من عقد اجتماعات مع رئيسي جهازي المخابرات (الموساد) والأمن الداخلي (الشاباك).

وقالت الهيئة، إن جالانت هاجم نتنياهو، واتهمه بأنه يضر بأمن إسرائيل بقراراته، بينما رد نتنياهو أنه لا يحق لجالانت عقد اجتماع مع قادة أجهزة أمنية يتبعون مباشرة رئيس الحكومة، وليس وزير الدفاع.

وقال نتنياهو مهاجماً جالانت "رئيس الموساد نفسه يعتقد أن هذه مناقشات عقيمة هدفها العلاقات العامة"، بحسب هيئة البث.

وعلَّق لبيد على هذه المناقشة بقوله: "التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على أن هذه الحكومة تمثل خطراً"، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأضاف: "هذه التسريبات دليل آخر على أن هذا (الكابينت) يشكل خطراً على الدولة".



