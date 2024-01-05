حصار 1000 سيارة على الطرق السريعة بالسويد لأكثر من 24 ساعة بسبب الثلوج

قضى أكثر من 1000 سائق في الطرق السريعة بالسويد، أكثر من 24 ساعة، في سياراتهم وسط الثلوج بسبب الفيضانات الثلجية التي أدت إلى أضرار جسيمة بعد العواصف الباردة، حسبما قالت قناة سير الإسبانية.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أنه بسبب سوء الأحوال الجوية تم تعليق الدراسة في النرويج وفنلندا، بالإضافة الى ذلك فإن باقى أوروبا يعانى من عواصف شديدة، والتي أطلق عليها "هينك" وتسببت في فيضانات عارمة في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والتشيك.

في إيكيروك بالسويد، حوصر آلاف السائقين على الطريق السريع الرئيسي في البلاد بسبب الثلوج والعواصف الباردة.

وتتحمل السويد العبء الأكبر من عاصفة الثلوج والبرد والرياح والأمطار التي تضرب معظم أنحاء أوروبا، وعلقت أكثر من 1000 سيارة لأكثر من 24 ساعة على الطريق السريع الرئيسي في البلاد، E22 الذي يربط سكيني وجنوب السويد، كما تم إجلاء العديد من المحاصرين بسبب العاصفة من قبل فرق الإنقاذ وسيتعين عليهم العودة بسياراتهم بمجرد إخلاء الطريق.

من جهة أخرى، حدثت فيضانات أيضا في شمال فرنسا، خلفت أضرارا مادية كبيرة. وفي ألمانيا، غمرت المياه مساحات واسعة من العديد من البلدات لعدة أيام.

وأخيرًا، تضرب العاصفة هينك بعض مناطق جنوب المملكة المتحدة برياح قوية وصلت سرعتها إلى أكثر من 160 كيلومترًا في الساعة وأمطارًا غزيرة، ووفقا للسلطات فإن الثلوج هي أكثر ما تثير القلق

في الساعات المقبلة.