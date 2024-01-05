نيويورك تايمز: شركات ترامب تلقت ملايين الدولارات من حكومات أجنبية خلال رئاسته

MENAFN - Youm7) تلقت شركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من المدفوعات من حكومات أجنبية وكيانات مدعومة من حكومات من 20 دولة أثناء وجوده فى البيت الأبيض، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الديمقراطيين فى مجلس النواب.





وبحسب نيويورك تايمز، أصدر الديمقراطيين فى لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكى تقرير بعنوان "البيت الأبيض للبيع: كيف دفع زعماء العالم أموالهم للرئيس ترامب" اعتمادا على 451 صفحة من الوثائق الواردة من شركات محاسبة التي يملكها ترامب .











وقال التقرير إن السجلات تظهر أربعة عقارات مملوكة لترامب جمعت على الأقل، مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات ومسؤولين أجانب وزعم الديمقراطيون أن هذه المدفوعات تنتهك ما يعرف باسم بند المكافآت الأجنبية في الدستور، والذى يحظر على المسؤولين الفيدراليين قبول الهدايا أو المزايا الأخرى من دول أجنبية دون موافقة الكونجرس.





وقال السيناتور جيمي راسكين وهو كبير الديمقراطيين فى اللجنة: "يعرض هذا التقرير السجلات التى تظهر أن أموال الحكومات الأجنبية تتدفق إلى الفنادق والمبانى التى استمر الرئيس فى امتلاكها خلال فترة رئاسته، وكل ذلك فى انتهاك مباشر للحظر الدستورى".





وأشار الديمقراطيون إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى عدد محدود من الوثائق المالية وأن "المدفوعات الأجنبية للرئيس ترامب المحددة في هذا التقرير من المحتمل أن تكون مجرد جزء صغير من المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات التي تلقاها خلال فترة رئاسته".





وركز تقرير الديمقراطيين على المدفوعات لأربع شركات يسيطر عليها ترامب: فنادق ترامب في واشنطن ولاس فيجاس ونيويورك، وبرج ترامب في مانهاتن، وكشف التقرير ان غالبية المدفوعات الأجنبية الواردة جاءت من الصين.





وكانت تعاملات ترامب التجارية كرئيس موضوع ثلاث قضايا قضائية كبرى أثناء وجوده في منصبه، تم رفع أولها في عام 2017. وكانت القضايا التي رفعها المشرعون الديمقراطيون وعدة ولايات ومجموعة رقابية، أول معارك قانونية حول بند المكافآت، لكنه فشل في حل الأسئلة حول تعريف "المكافآت" أو نطاق النص الدستوري. ورفضت المحكمة العليا اثنين منهم بمجرد ترك ترامب منصبه ورفضت مراجعة الثالث.