كوريا الجنوبية تجرى تدريبات بالذخيرة الحية ردا على إطلاق الشمال قذائف مدفعية

MENAFN - Youm7) أجرت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تدريبات مدفعية بالذخيرة الحية فى الجزر الشمالية الغربية ردا على إطلاق كوريا الشمالية قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربى فى وقت سابق من اليوم.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الوحدات التابعة لمشاة البحرية في جزيرتي يونبيونغ وباينغنيونغ أجرت تدريبات مدفعية بالذخيرة الحية باستخدام مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز كيه-9.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الوحدات التابعة لمشاة البحرية في الجزر الشمالية الغربية تدريبات مدفعية بالذخيرة الحية منذ توقيع الاتفاق العسكري بين الكوريتين في عام 2018.

وقد أطلق الجيش الكورى الشمالى صباح اليوم قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي في المياه الواقعة في الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر صباح اليوم في أحدث تهديد لها بعد إلغاء الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 في نوفمبر.

ووصف الجيش الكوري الجنوبي الخطوة الكورية الشمالية بأنها عمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية نظرا لسقوط القذائف في المنطقة البحرية العاملة في البحر الأصفر، وأجرى التدريبات البحرية المضادة لها.

وفي السياق ذاته، وجهت كوريا الجنوبية، المدنيين في جزيرتي يونبيونغ، وباينغنيونغ بالقرب من الحدود الغربية البحرية بالإخلاء إلى الملاجئ، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية باتجاه ساحلها الغربي.

وذكر مكتب بلدة أونغجين بمدينة انتشون الساحلية - في بيان أوردته يونهاب - أن أمر الإخلاء الطارئ صدر في جزيرة يونبيونغ بناء على طلب من الجيش الكوري الجنوبي، فيما أطلق تنبيه مشابه في جزيرة باينغنيونغ الواقعة على الحدود الغربية.

وأطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم، قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي في المياه الواقعة في الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر.

وسقطت القذائف في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحدود الشمالي وهو الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر. وتم تحديد المنطقة العازلة بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين تم توقيعه في يوم 19 سبتمبر عام 2018 للحد من التوترات الحدودية.

وقد ألغت كوريا الشمالية الاتفاق من جانب واحد في نوفمبر من العام الماضي بعد أن علقت سول جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري.



