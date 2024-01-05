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إيقاف مجدى عبد العاطى مباراة وتغريم شادى حسين وإنبى والبلدية 25 ألف جنيه

1/5/2024 4:35:54 AM
(MENAFN- Youm7) قررت رابطة الأندية المصرية المحترفين برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات توقيع غرامة على ناديى إنبى وبلدية المحلة بواقع 25 ألف جنيه على كل نادٍ من الناديين، لعدم التزامهما بالزى فى مباراة الفريقين الأخيرة بالدورى الممتاز ما أدى لتعطيل المباراة.

وقررت الرابطة إيقاف مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى زد مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه، بسبب الطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام طلائع الجيش للاعتراض على الحكم، وتغريم شادى حسين لاعب فريق زد مبلغ 25 ألف جنيه بسبب عدم الالتزام بالزى ما أدى لتعطيل المباراة، وإيقاف اللاعب بيترزيلو موتومس مباراة واحدة للطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

من ناحية أخرى، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل
كأس الرابطة
سوف يشارك فى النسخة القادمة من عمر بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.

وأسفرت قرعة
كأس الرابطة
فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.





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