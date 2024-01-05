إيقاف مجدى عبد العاطى مباراة وتغريم شادى حسين وإنبى والبلدية 25 ألف جنيه

(MENAFN
- Youm7) قررت رابطة الأندية المصرية المحترفين برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات توقيع غرامة على ناديى إنبى وبلدية المحلة بواقع 25 ألف جنيه على كل نادٍ من الناديين، لعدم التزامهما بالزى فى مباراة الفريقين الأخيرة بالدورى الممتاز ما أدى لتعطيل المباراة.
وقررت الرابطة إيقاف مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى زد مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه، بسبب الطرد في مباراة فريقه الأخيرة أمام طلائع الجيش للاعتراض على الحكم، وتغريم شادى حسين لاعب فريق زد مبلغ 25 ألف جنيه بسبب عدم الالتزام بالزى ما أدى لتعطيل المباراة، وإيقاف اللاعب بيترزيلو موتومس مباراة واحدة للطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.
من ناحية أخرى، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل
كأس الرابطة
سوف يشارك فى النسخة القادمة من عمر بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.
وأسفرت قرعة
كأس الرابطة
فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
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