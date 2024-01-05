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ثلاثى الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد

1/5/2024 4:35:53 AM
(MENAFN- Youm7) اقترب ثلاثى النادى الأهلى
صلاح محسن وأحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله "بيدو" من الانتقال إلى فريق مودرن فيوتشر خلال الميركاتو الشتوى الجارى، ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر إلى النادى الأهلى.



وكشف مصدر مسئول بنادى مودرن فيوتشر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مودرن فيوتشر أتم اتفاقه مع الأهلى على انتقال اللاعبين الثلاثة ضمن الصفقة المنتظرة بالإضافة إلى مبلغ مادى.



وانتظم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر فى تدريبات المنتخب الوطنى داخل معسكر الفراعنة المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك استعداداً للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق فى كوت ديفوار يوم 13 يناير الجارى.



وعاد فريق مودرن فيوتشر للتدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالى ريكاردو فورموسينيو بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة الدولى استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وحقق مودرن فيوتشر المركز الثانى فى كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح فى نصف النهائى وخسارة النهائى أمام الأهلى 4-2 فى الوقت الإضافى.



وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة، نادى مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الاتحاد السكندرى وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد الأول والثانى إلى دور الثمانية.












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