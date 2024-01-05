30 ألف مشجع فى ودية منتخب مصر أمام تنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

MENAFN - Youm7) تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأول الودية أمام تنزانيا المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.





موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا تقام مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا فى تمام السادسة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانياتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع نظيره التنزانى المقرر لها السادسة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالى

روى فيتوريا ، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة.الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.ويستعدمنتخب مصرلمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوى بوانيى فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.