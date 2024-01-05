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110 ملايين و650 ألف يورو القيمة التسويقية لكأس الرابطة بعد انسحاب القطبين

1/5/2024 4:35:53 AM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى اعتذر عنها قطبى الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وفى غياب القطبين وصلت القيمة التسويقية للفرق الـ16 المشاركة فى كأس الرابطة إلى 110 ملايين و650 ألف يورو، وجاءت قيمة الفرق في المجموعات الأربعة من بطولة كأس الرابطة التي يحمل فريق سيراميكا لقبها ، وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.


مودرن فيوتشر: 9 ملايين و930 ألف يورو الاتحاد: 5 ملايين و950 ألف
يورو سموحة: 5 ملايين و700 ألف
يورو بلدية المحلة: 2 مليون و650 ألف يورو
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.


بيراميدز: 21 مليونا و730 ألف
يورو فاركو: 5 ملايين و750 ألف
يورو طلائع الجيش: 5 ملايين و900 ألف يورو زد: 4 ملايين و980 ألف
يورو
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.


سيراميكا: 10 ملايين و830 ألف
يورو إنبي: 5 ملايين و80 ألف
يورو الإسماعيلي: 4 ملايين و50 ألف يورو الداخلية: 2 مليون و630 ألف
يورو
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.


المصري: 9 ملايين و480 ألف
يورو المقاولون: 5 ملايين و980 ألف
يورو البنك الأهلي: 7 ملايين و600 ألف
يورو الجونة: 2 مليون و500 ألف
يورو
وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير الجارى.





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