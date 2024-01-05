110 ملايين و650 ألف يورو القيمة التسويقية لكأس الرابطة بعد انسحاب القطبين

MENAFN - Youm7) أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى اعتذر عنها قطبى الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، وفى غياب القطبين وصلت القيمة التسويقية للفرق الـ16 المشاركة فى كأس الرابطة إلى 110 ملايين و650 ألف يورو، وجاءت قيمة الفرق في المجموعات الأربعة من بطولة كأس الرابطة التي يحمل فريق سيراميكا لقبها ، وجاءت المجموعات كالتالي:المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.





مودرن فيوتشر: 9 ملايين و930 ألف يورو الاتحاد: 5 ملايين و950 ألفيورو سموحة: 5 ملايين و700 ألفيورو بلدية المحلة: 2 مليون و650 ألف يوروالمجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.





بيراميدز: 21 مليونا و730 ألفيورو فاركو: 5 ملايين و750 ألفيورو طلائع الجيش: 5 ملايين و900 ألف يورو زد: 4 ملايين و980 ألفيوروالمجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.





سيراميكا: 10 ملايين و830 ألفيورو إنبي: 5 ملايين و80 ألفيورو الإسماعيلي: 4 ملايين و50 ألف يورو الداخلية: 2 مليون و630 ألفيوروالمجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.





المصري: 9 ملايين و480 ألفيورو المقاولون: 5 ملايين و980 ألفيورو البنك الأهلي: 7 ملايين و600 ألفيورو الجونة: 2 مليون و500 ألفيورووقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالتنسيق مع عامر حسين المشرف العام على المسابقات، انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة 8 يناير الجارى.