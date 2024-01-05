حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- الخامس من يناير
1962 - مصنع تعبئة أسطوانات الغاز التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية يبدأ بالإنتاج حيث حصلت الشركة على امتياز استغلال الغاز لتوزيعه على المواطنين للاستهلاك المنزلي في عام 1960 وبلغت طاقة المصنع الانتاجية 5ر1 مليون أسطوانة غاز في السنة.
1976 - صحيفة (الأنباء) تصدر عددها الأول وهي صحيفة يومية سياسية شاملة.
2002 - شركة (أسمنت الكويت) تبدأ تشغيل مصنعها الجديد والوحيد في الكويت بمنطقة الشعيبة الصناعية.
2003 - الكويت تبدأ تنفيذ سياستها النقدية الجديدة بربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وبلغ سعر الدينار مقابل الدولار لأول يوم عمل 63ر299 فلس للدولار الواحد.
2011 - رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يحظى بثقة البرلمان بعد تصويت 25 نائبا ضد كتاب عدم التعاون المقدم من النواب جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك ضمن استجواب من محورين هما انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة فيما أيده 22 نائبا وامتنع نائب عن التصويت.
2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتبرع لجامعة القدس التي تعمل في مدينة القدس بقيمة مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه حتى التحرير وإقامة دولته المستقلة.
2017 - بنك الخليج يدخل موسوعة (غينيس) لأكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي.
2020 - مؤسسة البترول الكويتية توقع مع شركة قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز المسال تزود بموجبها الشركة القطرية الكويت بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما.
2021 - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تعلن توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في قطاع (راس كنايس) البحري الواقع في حوض هيرودوت بالبحر الأبيض المتوسط.
2021 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يترأس وفد الكويت إلى اجتماع الدورة ال(41) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في محافظة العلا السعودية حيث صدر (إعلان العلا) الذي أكد على عودة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتعزيز أواصر الود والتآخي.
2021 - تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد الكويتي لرياضة الفروسية الذي سيناط به الإشراف على مسابقات الفروسية في البلاد بأنواعها السرعة وقفز الحواجز والقدرة والتحمل. (النهاية)
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