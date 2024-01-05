حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- الخامس من يناير

1962 - مصنع تعبئة أسطوانات الغاز التابع لشركة ناقلات النفط الكويتية يبدأ بالإنتاج حيث حصلت الشركة على امتياز استغلال الغاز لتوزيعه على المواطنين للاستهلاك المنزلي في عام 1960 وبلغت طاقة المصنع الانتاجية 5ر1 مليون أسطوانة غاز في السنة.

1976 - صحيفة (الأنباء) تصدر عددها الأول وهي صحيفة يومية سياسية شاملة.

2002 - شركة (أسمنت الكويت) تبدأ تشغيل مصنعها الجديد والوحيد في الكويت بمنطقة الشعيبة الصناعية.

2003 - الكويت تبدأ تنفيذ سياستها النقدية الجديدة بربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي وبلغ سعر الدينار مقابل الدولار لأول يوم عمل 63ر299 فلس للدولار الواحد.

2011 - رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح يحظى بثقة البرلمان بعد تصويت 25 نائبا ضد كتاب عدم التعاون المقدم من النواب جمعان الحربش وصالح الملا ومسلم البراك ضمن استجواب من محورين هما انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة فيما أيده 22 نائبا وامتنع نائب عن التصويت.

2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتبرع لجامعة القدس التي تعمل في مدينة القدس بقيمة مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه حتى التحرير وإقامة دولته المستقلة.

2017 - بنك الخليج يدخل موسوعة (غينيس) لأكبر جائزة نقدية وهي جائزة الدانة البالغة قيمتها مليون دينار كويتي.

2020 - مؤسسة البترول الكويتية توقع مع شركة قطر للبترول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد للغاز المسال تزود بموجبها الشركة القطرية الكويت بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 15 عاما.

2021 - الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) تعلن توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في قطاع (راس كنايس) البحري الواقع في حوض هيرودوت بالبحر الأبيض المتوسط.

2021 - سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يترأس وفد الكويت إلى اجتماع الدورة ال(41) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في محافظة العلا السعودية حيث صدر (إعلان العلا) الذي أكد على عودة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي وتعزيز أواصر الود والتآخي.

2021 - تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد الكويتي لرياضة الفروسية الذي سيناط به الإشراف على مسابقات الفروسية في البلاد بأنواعها السرعة وقفز الحواجز والقدرة والتحمل. (النهاية)