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الأمم المتحدة تشيد بجهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

1/5/2024 4:35:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 1 (كونا) -- أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بجهود الإمارات في إتمام عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا تعد "الأكبر" من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان مساء أمس الخميس عن أمل المنظمة الدولية في أن تتبع هذه الخطوة المهمة عمليات تبادل إضافية لأسرى الحرب وجهود أخرى لتهدئة التصعيد بين الجانبين.
وأثنى على جهود الطرفين فضلا عن جهود الإمارات كطرف ثالث "والتي ساهمت في تحقيق هذا التطور الإيجابي".
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية امس الأول نجاح وساطتها بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن هذا النجاح جاء "انعكاسا" لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.
وكانت موسكو اعلنت أنها استعادت 248 عسكريا روسيا من أوكرانيا في حين أعلنت كييف أن 230 أسير حرب أوكرانيا عادوا إلى ديارهم (224 جنديا وستة مدنيين) بعد مفاوضات وصفها الجانبان "بالمعقدة". (النهاية)

ع س ت / ط م ا



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