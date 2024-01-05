الأمم المتحدة تشيد بجهود الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 1 (كونا) -- أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بجهود الإمارات في إتمام عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا تعد "الأكبر" من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان مساء أمس الخميس عن أمل المنظمة الدولية في أن تتبع هذه الخطوة المهمة عمليات تبادل إضافية لأسرى الحرب وجهود أخرى لتهدئة التصعيد بين الجانبين.
وأثنى على جهود الطرفين فضلا عن جهود الإمارات كطرف ثالث "والتي ساهمت في تحقيق هذا التطور الإيجابي".
وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية امس الأول نجاح وساطتها بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن هذا النجاح جاء "انعكاسا" لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا.
وكانت موسكو اعلنت أنها استعادت 248 عسكريا روسيا من أوكرانيا في حين أعلنت كييف أن 230 أسير حرب أوكرانيا عادوا إلى ديارهم (224 جنديا وستة مدنيين) بعد مفاوضات وصفها الجانبان "بالمعقدة". (النهاية)
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