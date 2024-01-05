سيؤول: كوريا الشمالية أطلقت قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 5 - 1 (كونا) -- قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء المدنيين في جزيرتين قرب الحدود الغربية البحرية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول في بيان إنها رصدت إطلاق نار مدفعي من رأس جانغسان شمال جزيرة باينغنيونغ في أقصى شمال كوريا الجنوبية ورأس ديونغسان شمال جزيرة يونبيونغ الحدودية في كوريا الجنوبية من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 - 0200 جمت).
وأكدت أن القذائف سقطت في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحدود الشمالي وهو الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر.
وتم تحديد المنطقة العازلة بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين تم توقيعه في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوترات الحدودية لكنه ألغي في نوفمبر الماضي.
وذكرت الهيئة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ناجمة عن إطلاق القذائف المدفعية لكوريا الشمالية على شعب وجيش كوريا الجنوبية".
ومن جانبه ألقى المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل لي سونغ-جون في مؤتمر صحفي بالمسؤولية الكاملة "عن مثل هذه الأوضاع التي تؤدي إلى تصعيد الأزمة على عاتق كوريا الشمالية ونحث بشدة على وقفها الفوري".
وأضاف "جيشنا يتتبع ويراقب الأنشطة ذات الصلة وسيتخذ إجراءات مضادة لاستفزازات كوريا الشمالية في ظل التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وقلت الوكالة عن مسؤولين القول إن السلطات أمرت المدنيين في جزيرتي (يونبيونغ) و(باينغنيونغ) بالإسراع إلى الملاجئ بعدما أطلقت كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية باتجاه ساحلها الغربي.
ويخطط جيش كوريا الجنوبية لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في الجزر الحدودية الشمالية الغربية في البحر الأصفر في وقت لاحق من اليوم ردا على إطلاق المدفعية لكوريا الشمالية وفقا للمسؤولين.
وكانت كوريا الشمالية ألغت الاتفاق العسكري من جانب واحد في نوفمبر العام الماضي بعد أن علقت سيؤول جزءا منه احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا يستخدم في التجسس العسكري في يوم 21 نوفمبر. (النهاية)
م ك / ط م ا
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