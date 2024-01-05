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سيؤول: كوريا الشمالية أطلقت قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي

1/5/2024 4:35:50 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 5 - 1 (كونا) -- قال جيش كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء المدنيين في جزيرتين قرب الحدود الغربية البحرية.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول في بيان إنها رصدت إطلاق نار مدفعي من رأس جانغسان شمال جزيرة باينغنيونغ في أقصى شمال كوريا الجنوبية ورأس ديونغسان شمال جزيرة يونبيونغ الحدودية في كوريا الجنوبية من الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0000 - 0200 جمت).
وأكدت أن القذائف سقطت في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحدود الشمالي وهو الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر.
وتم تحديد المنطقة العازلة بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين تم توقيعه في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوترات الحدودية لكنه ألغي في نوفمبر الماضي.
وذكرت الهيئة أنه "لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار ناجمة عن إطلاق القذائف المدفعية لكوريا الشمالية على شعب وجيش كوريا الجنوبية".
ومن جانبه ألقى المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكولونيل لي سونغ-جون في مؤتمر صحفي بالمسؤولية الكاملة "عن مثل هذه الأوضاع التي تؤدي إلى تصعيد الأزمة على عاتق كوريا الشمالية ونحث بشدة على وقفها الفوري".
وأضاف "جيشنا يتتبع ويراقب الأنشطة ذات الصلة وسيتخذ إجراءات مضادة لاستفزازات كوريا الشمالية في ظل التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
وقلت الوكالة عن مسؤولين القول إن السلطات أمرت المدنيين في جزيرتي (يونبيونغ) و(باينغنيونغ) بالإسراع إلى الملاجئ بعدما أطلقت كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية باتجاه ساحلها الغربي.
ويخطط جيش كوريا الجنوبية لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في الجزر الحدودية الشمالية الغربية في البحر الأصفر في وقت لاحق من اليوم ردا على إطلاق المدفعية لكوريا الشمالية وفقا للمسؤولين.
وكانت كوريا الشمالية ألغت الاتفاق العسكري من جانب واحد في نوفمبر العام الماضي بعد أن علقت سيؤول جزءا منه احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا يستخدم في التجسس العسكري في يوم 21 نوفمبر. (النهاية)

م ك / ط م ا



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