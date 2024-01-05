سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 38ر3 دولار ليبلغ 73ر80 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 5 - 1 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 38ر3 دولار ليبلغ 73ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 35ر77 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 66 سنتا ليبلغ 59ر77 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا ليبلغ 19ر72 دولار.(النهاية)
خ م / ط أ ب
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