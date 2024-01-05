تجدد القصف الإسرائيلي في محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بخانيونس

غزة 5 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف المدفعي الإسرائيلي قد تجدد في محيط مستشفى الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة. وعبرت الجمعية في بيان لها عن بالغ قلقها جراء استهداف الاحتلال المتكرر لمجمع مستشفى الأمل، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لطواقمها. --(بترا) اش/أس 05/01/2024 12:19:56

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