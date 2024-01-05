تجدد القصف الإسرائيلي في محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بخانيونس

تجدد القصف الإسرائيلي في محيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بخانيونس
التاريخ
1/5/2024 4:35:40 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 5 كانون الثاني (بترا)- قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن القصف المدفعي الإسرائيلي قد تجدد في محيط مستشفى الأمل بخانيونس جنوب قطاع غزة.
وعبرت الجمعية في بيان لها عن بالغ قلقها جراء استهداف الاحتلال المتكرر لمجمع مستشفى الأمل، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لطواقمها.
--(بترا)
اش/أس
05/01/2024 12:19:56
MENAFN05012024000117011021ID1107687661
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