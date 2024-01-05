الصين: تجارة الخدمات تتجاوز 829 مليار دولار خلال 11 شهراً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الثاني (بترا)- سجل إجمالي حجم تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الـ11 الأولى من عام 2023، حسبما أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية.
وتجاوز حجم تجارة الخدمات 5.89 تريليون يوان (حوالي 829.61 مليار دولار أميركي) خلال فترة كانون الثاني - تشرين الثاني من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة عن الوزارة، بينما نما حجم الواردات من تجارة الخدمات بنسبة 23.5 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 3.48 تريليون يوان، وانخفض حجم الصادرات بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.41 تريليون يوان.
كما سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر نموا بارزا، بلغ نسبة 73.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى أكثر من 1.31 تريليون يوان.
وتوسعت قيمة صادرات وواردات خدمات السفر بنسبة 56 بالمئة و74.9 بالمئة على التوالي على أساس سنوي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
05/01/2024 11:58:02
MENAFN05012024000117011021ID1107687660
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