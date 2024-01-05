الصين: تجارة الخدمات تتجاوز 829 مليار دولار خلال 11 شهراً

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- سجل إجمالي حجم تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الـ11 الأولى من عام 2023، حسبما أظهرت بيانات من وزارة التجارة الصينية.

وتجاوز حجم تجارة الخدمات 5.89 تريليون يوان (حوالي 829.61 مليار دولار أميركي) خلال فترة كانون الثاني - تشرين الثاني من العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة عن الوزارة، بينما نما حجم الواردات من تجارة الخدمات بنسبة 23.5 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 3.48 تريليون يوان، وانخفض حجم الصادرات بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.41 تريليون يوان.

كما سجلت الخدمات المتعلقة بقطاع السفر نموا بارزا، بلغ نسبة 73.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى أكثر من 1.31 تريليون يوان.

وتوسعت قيمة صادرات وواردات خدمات السفر بنسبة 56 بالمئة و74.9 بالمئة على التوالي على أساس سنوي.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

05/01/2024 11:58:02