استشهاد 11 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال على غزة

غزة 5 كانون الثاني (بترا)- استشهد خمسة فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية على مقبرة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة خمسة في قصف إسرائيلي على منزل في منطقة مواصي القرارة بخانيونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. --(بترا) ا ش/م ق/أس 05/01/2024 11:50:38

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