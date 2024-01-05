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مقتل 3 وإصابة 28 شخصا جراء اصطدام قطارين في جزيرة جاوة بإندونيسيا

1/5/2024 4:35:36 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الشرطة الإندونيسية عن مصرع ثلاثة ركاب وإصابة 28 آخرين، جراء اصطدام قطارين ببعضهما في جزيرة جاوة الرئيسية في إندونيسيا.
وذكر المتحدث باسم الشرطة إبراهيم تومبو، أن الحادث وقع اليوم الجمعة بالقرب من حقول أرز في تشيكالينجكا بمقاطعة جاوة الغربية، مضيفا أن العديد من العربات انقلبت جراء الحادث.
وأضاف، أن الحادث وقع بين قطاري ركاب، الأول هو قطار محلي والثاني هو قطار تورانجا للربط بين المدن، حيث كان برحلة من سورابايا في جاوة الشرقية إلى باندونج عاصمة المقاطعة، وتم إجلاء جميع هؤلاء الركاب وإخلاء المصابين من بينهم ونقلهم إلى المستشفى.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
05/01/2024 11:44:06

MENAFN05012024000117011021ID1107687658

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