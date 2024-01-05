أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشمالية، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غد السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ الأحد، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتبقى الأجواء الاثنين، مائلة للبرودة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 7، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4، وفي مناطق البادية 19 - 6، وفي مناطق السهول 17 - 10، وفي الأغوار الشمالية 23 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 24 - 14، وفي البحر الميت 23 - 13، وفي خليج العقبة 24 - 13 درجة مئوية.

--(بترا)

م ح/م ق/أس

05/01/2024 09:42:29