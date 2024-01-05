الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر
التاريخ
1/5/2024 4:35:31 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر، مع تسجيل مؤشر الدولار لأفضل أداء منذ تموز 2023.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وانخفض الذهب 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولار للأوقية.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
05/01/2024 09:23:47
MENAFN05012024000117011021ID1107687655
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