الذهب يتجه لأول انخفاض أسبوعي خلال شهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر، مع تسجيل مؤشر الدولار لأفضل أداء منذ تموز 2023.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2054.10 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وانخفض الذهب 0.8 بالمئة تقريبا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2053.00 دولار للأوقية.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

05/01/2024 09:23:47