إصابة 24 شخصا نتيجة خروج قطار عن مساره في نيويورك

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 كانون الثاني (بترا)- أصيب 24 شخصا، الليلة الماضية، معظمهم من الركاب، بإصابات طفيفة بعد خروج قطار وبشكل جزئي عن مساره في منطقة منهاتن، بمدينة نيويورك.

وقال مسؤولو المواصلات في المدينة، إن القاطرة الأولى من القطار، اصطدمت بمؤخرة قطار متوقف بسب تعطله شمال محطة الشارع 96 مما تسبب في خروج القاطرة الأولى عن مسارها.

ووصف المسؤولون، في تصريحات صحفية، الحادث بأنه خروج طفيف عن المسار بسرعة بطيئة وحدث بينما كان القطار يغادر محطة الأنفاق.

--(بترا)

م د/م ق/أس

05/01/2024 08:51:01