إصابة 24 شخصا نتيجة خروج قطار عن مساره في نيويورك

إصابة 24 شخصا نتيجة خروج قطار عن مساره في نيويورك
التاريخ
1/5/2024 4:35:30 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 5 كانون الثاني (بترا)- أصيب 24 شخصا، الليلة الماضية، معظمهم من الركاب، بإصابات طفيفة بعد خروج قطار وبشكل جزئي عن مساره في منطقة منهاتن، بمدينة نيويورك.
وقال مسؤولو المواصلات في المدينة، إن القاطرة الأولى من القطار، اصطدمت بمؤخرة قطار متوقف بسب تعطله شمال محطة الشارع 96 مما تسبب في خروج القاطرة الأولى عن مسارها.
ووصف المسؤولون، في تصريحات صحفية، الحادث بأنه خروج طفيف عن المسار بسرعة بطيئة وحدث بينما كان القطار يغادر محطة الأنفاق.
--(بترا)
م د/م ق/أس
05/01/2024 08:51:01
MENAFN05012024000117011021ID1107687654
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