أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع في 2024

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 5 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب عن أول أسبوع من عام 2024، وسط متابعة آخر التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.
ووفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.43 بالمئة إلى 77.92 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.64 بالمئة مسجلة 72.65 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع الأول من العام على ارتفاع، بعد تعويض تقريبا جميع خسائرهما المسجلة أمس الخميس بعد جلسة متقلبة بفعل زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
05/01/2024 08:33:44
MENAFN05012024000117011021ID1107687653
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