قتيل وجرحى بإطلاق نار بمدرسة ثانوية في ولاية آيوا الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 5 كانون الثاني (بترا)- أطلق تلميذ يبلغ من العمر 17 عاما النار أمس الخميس، في مدرسته الثانوية بمدينة بيري بولاية آيوا، ما أسفر عن مقتل زميل له وإصابة خمسة بجروح، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي .

وقال مساعد رئيس قسم التحقيقات الجنائية في ولاية آيوا ميتش مورتفيدت، خلال مؤتمر صحافي، إن القتيل تلميذ في الصف السادس، وهو ليس تلميذا في تلك المدرسة الثانوية بل كان موجودا فيها لحضور برنامج فطور، مشيرا أن الجرحى الخمسة، هم أربعة طلاب وموظف في المدرسة الثانوية وحالتهم مستقرة .

وأوضح مورتفيدت، أن مطلق النار، طالب في المدرسة الثانوية يدعى ديلان باتلر وعمره 17 عاما، وكان مسلحا بمسدس وبندقية صيد، حيث تم العثور عليه مصابا بجرح ألحقه بنفسه، وهي صيغة تستخدمها السلطات في العادة لوصف حالات الانتحار.

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

05/01/2024 08:05:44