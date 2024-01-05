تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 كانون الثاني (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الثالث على التوالي ولم تتمكن من الحفاظ على ما اكتسبته في نهاية العام الماضي، ولا سيما مؤشر نازداك.

ومع أن مؤشر داو جونز الصناعي، ارتفع الخميس نحو 10 نقاط فقط ليصل إلى 37440 نقطة، إلا أن مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، انخفض 81 نقطة ليتراجع إلى 14510 نقاط.

كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 16 نقطة ليصل إلى 4688 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نقطة واحدة ليصل إلى 1957 نقطةـ

إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارا واحدا ليصل إلى 72 دولارا للبرميل الواحد.

--(بترا)

م د/م ق/أس

05/01/2024 07:59:24