تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 5 كانون الثاني (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الثالث على التوالي ولم تتمكن من الحفاظ على ما اكتسبته في نهاية العام الماضي، ولا سيما مؤشر نازداك.
ومع أن مؤشر داو جونز الصناعي، ارتفع الخميس نحو 10 نقاط فقط ليصل إلى 37440 نقطة، إلا أن مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، انخفض 81 نقطة ليتراجع إلى 14510 نقاط.
كما انخفض مؤشر (S&P500) نحو 16 نقطة ليصل إلى 4688 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نقطة واحدة ليصل إلى 1957 نقطةـ
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) دولارا واحدا ليصل إلى 72 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/م ق/أس
05/01/2024 07:59:24
MENAFN05012024000117011021ID1107687651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.