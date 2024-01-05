ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 314 شهيدا بينهم 80 طفلا

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 5 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير أممي صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، أن عدد شهداء الضفة الغربية بلغ 314 شهيدا، بينهم 80 طفلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وبين التقرير أنه منذ 7 تشرين الأول الماضي وحتى يوم أمس، اعتدت القوات الإسرائيلية على 3961 فلسطينيا، بينهم 593 طفلا على الأقل واصابتهم بجروح مختلفة، كما أصيب 91 فلسطينيا آخرين على يد المستوطنين المتطرفين.

وخلال نفس الفترة، سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، 381 هجمة للمستوطنين ضد الفلسطينيين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الفلسطينيين (36 حادثة)، أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين (297 حادثة)، أو وقوع إصابات وأضرار في الممتلكات (48 حادثة).

--(بترا)

م د/م ق/أس

05/01/2024 07:48:22