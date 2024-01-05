نشوى جاد: شخصية نديم حقيقية ويتدرب ضمن فريق منصة WATCH IT

MENAFN - Youm7) تحدثت نشوى جاد الحق ، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، في لقاء خاص على تلفزيون اليوم السابع عن مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch itالأصلية في العام الجديد.

وقالت نشوى جاد:" مسلسل حالة خاصة كان فيه تعاون مع الجمعية الخاصة بالاوتيزم في مصر ودى حاجة مهمة جدا وعندنا عبد الله قريب لشخصية نديم حضر ومعانا فى اللوكشين وبيدرب معانا في watch it

ودى حاجة مهمة جدا و بنأكد على أهمية أنه قدراتهم فعلا مختلفة وبيضيفوا بشكل مختلف، ودى تجربة حبينا ننفذها كمان وليس أن إحنا بنقولها بس ومعانا ناس من الجمعية ومنسقين معاهم ودى حاجة مشرفانا جدا لأن المجتمع محتاج أن الوعى بتاعه يختلف والنظرة تجاه مرض التوحد تختلف لأن أنا مش بحب أقول عليها مرض بالعكس هما متميزين جدا وأذكياء وبالتالي على المجتمع أن يتعامل معاهم ويندمجوا بشكل أكبر".



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من

بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،

لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



























