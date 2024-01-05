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طه دسوقى :دورى مختلف فى مسلسل حالة خاصة وبشكر Watch It على الثقة

1/5/2024 4:35:08 AM
(MENAFN- Youm7) تحدث الفنان طه الدسوقى ، في لقاء خاص على تلفزيون اليوم السابع، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it
الأصلية في العام الجديد.

وقال طه الدسوقى:" تحمست لمسلسل حالة خاصة لأنه دور جديد عليا وتجربة جديدة ودائما بحب أجرب حاجات جديدة في نفسى كممثل وأتمنى أكون قد التوقعات اللى محطوطة وأقدم حاجة حلوة تعجب الجمهور"

وتابع طه الدسوقى:"حابب أشكر watch it
على الأعمال اللى بتقدمها مؤخرا ومركزين في اللى هما بيقدموه و بيقدموا أعمال محترمة جدا وفى الكواليتى اللى طالع منهم ويارب أكون قد الثقة دى ويبقى تعاون ناجح ما بينا".

وعن علاقته بفرقة إيليت استاند أب كوميدى:" ربنا يديم العلاقة والمحبة لأنها علاقة صحية جدا وفكرة باند إيليت أن ليه كل واحد يشتغل لوحده ما نحط السبع خبرات ونزق المركب هتمشى أسرع و ده اللى حاصل مش في الباند بس أكتر من كده وبنشجع بعض".



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من
بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،
لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.


ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.














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