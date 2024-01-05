ذكرى رحيل ممدوح عبد العليم السابعة..علامات قدمها بالدراما وخلدت اسمه

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الفنان الكبير ممدوح عبد العليم في الـ 5 من يناير، والذى يعد أحد أهم الممثلين ممن اشتهروا ببصمتهم الكبيرة ما بين السينما والدراما، مثلما يظهر في السطور التالية الذى نرصد فيها أهم أدواره على صعيد عالم الدراما بأعمال حققت له جماهيرية عريضة بصورة كبيرة.

الفنان الكبير الذى رحل عن عالمنا عام 2016 اشتهر بأدواره العظيمة وبطولاته بداية من عام 1996 الذى قدم فيه

علامة من علامات الدراما المصرية والعربية ممثلة فى مسلسل (خالتي صفية والدير).

خالتى صفية والدير





بعدها توالت نجاحاته عبر مسلسل (جمهورية زفتى)، والذى يعد أحد اشهر الأعمال بتاريخ الدراما لما له من جماهيرية كبيرة حققها أثناء فترة عرضه.

جمهورية زفتى





لم يكتفى ممدوح عبد العليم بذلك، وإنما توالت النجاحات عبر بطولة مسلسل (الضوء الشارد) الذى بات ينظر له مع مسلسل ذئاب الجبل كأحد أهم المسلسلات التى تنتمي لعالم الدراما الصعيدية بتاريخ المسلسلات المصرية.

الضوء الشارد أحد أهم المسلسلات الصعيدية



