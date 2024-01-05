غادة عادل: مسلسل حالة خاصة مختلف وبحب أخوض التجارب الشبابية

MENAFN - Youm7) تحدثت النجمة غادة عادل، في لقاء خاص على تلفزيون اليوم السابع، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch itالأصلية في العام الجديد.

وقالت غادة عادل:"الشخصيتين مختلفتان لما عملت دور المحامية

نهى رشاد

في مسلسل الميزان من 8 سنين ولما بقدم المحامية أمانى النجار في مسلسل حالة خاصة، أمانى شخصية جد جدا وقوية أكبر أزمة في حياتها ابنها وحالته أن عنده توحد وبنشوف في الأحداث ايه اللى هيحصل، والموضوع هيعجب الجمهور".

وتابعت:" أول ما ظهرت زمان كنا جداد وطلعنا مع بعض جيل بيلم جيل ومؤمنة أن الشباب الموهبين ممكن يكون عندهم مواضيع كتير ومتابعين ومطلعين للأحداث أكتر والدنيا بتطور وبالعكس بحب استفيد من الشباب وموهبتهم الجديدة".



مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من

بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،

لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.