محمد صبحى يتحدث عن سعاد نصر فى ذكرى رحيلها: ملهمتى التى تركتنى حزيناً

MENAFN - Youm7) أحيا الفنان محمد صبحى ذكرى رحيل الممثلة سعاد نصر، والتى كونت ثنائياً ناجحاً معه فى أكثر من عمل أبرزها سلسلة يوميات ونيس، التى لعبت فيها دور زوجته مايسة، بالإضافة لأكثر من فيلم بالسينما.

صبحى وعبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك كتب: "سعاد نصر.. تركتنى حزيناً متألماً.. لكنى فخور بتلميذتى وصديقتى وملهمتى".

صبحى على فيس بوك

وتحل، اليوم، ذكرى رحيل النجمة

سعاد نصر، حيث رحلت عن عالمنا فى 5 يناير من عام 2007 بعد رحلة فنية تركت فيها بصمة مميزة ولدت سعاد نصر فى 26 ديسمبر عام 1953 فى حى شبرا بالقاهرة.

تفجرت موهبة

سعاد نصر

الفنية عندما قامت بأداء مشهد تراجيدى فى قصة "ياسين وبهية" خلال مشروع تخرجها، فحازت إعجاب أساتذتها الذين تنبأوا لها بمستقبل فنى كبير ومنهم المخرج سمير العصفورى.

شاركت سعاد نصر فى بداياتها بالعديد من الأعمال ومنها فيلم "شقة في وسط البلد"، ومسلسل "الشاطئ المهجور"، ومسرحية "انتهى الدرس يا غبي" عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

في عام 1982 كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، وفيلم "حدوتة مصرية"، وتوالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم "هنا القاهرة" وشاركت فيه النجم محمد صبحى، وبعدها توالت أعمالهما معاً والتى كانت علامات بارزة فى مشوار سعاد نصر الفنى، وشاركته العديد من الأعمال ومنها مسلسل رحلة المليون ومسرحية "الهمجى"، ومسرحية "عائلة ونيس" عام 1997.

وكونت سعاد نصر مع الفنان الكبير محمد صبحى أشهر ثنائى فنى عندما شاركته بطولة مسلسل عائلة ونيس وقامت بدور ماما مايسة، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقدما منه عدة أجزاء، وكان آخر عمل فنى شاركت فيه الفنانة الراحلة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005.

خضعت الفنانة سعاد نصر لعملية شفط دهون ودخلت فى غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير 2007.