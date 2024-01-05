طريقة عمل كيك بصوص البرتقال في البيت.. طعمها لذيذ وتنفع للمناسبات

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- Youm7) "كيك البرتقال" من أفضل أنوع الحلوى الهشة التى يمكن تناولها بأكثر من طريقة، وتقديمها في أكثر من مناسبة أو مع الشاي والقهوة لأولادك أو تناوليها مع أصدقائك، ونستعرض فى هذا التقرير،
طريقة عمل كيك البرتقال على طريقة الشيف مي صيام بمكونات متوفرة فى مطبخك.
كيك البرتقال طريقة عمل كيك البرتقال : المكونات:
3 كوب دقيق.
كيس بكينج بودر.
4 بيضات.
2 كيس فانيليا برتقال.
كوب ونصف سكر.
نصف كوب زبدة ونصف كوب زيت.
كوب لبن أو عصير برتقال.
طريقة تحضير كيك البرتقال :
يخلط الدقيق مع البكينج بودر في الخلاط مع البيض و السكر و الفانيليا .
ثم ضيفي الزبدة و اللبن
مع ضرب المكونات جيداً.
ضيفي الدقيق إلى السوائل بطريقة تدريجية حتى يختفي الدقيق.
احضري صينية مدهونة سمن ومبطن بالدقيق.
ثم قومي بصب الخليط.ثم حضري
فرن ساخن على 180 لمدة 35
دقيقة.
عندما يبرد الكيك ثم تزينها بصوص البرتقال.
مكونات صوص البرتقال:
2 كوب عصير برتقال.
ملعقة كبيرة نشا.
سكر.
كيس فانيليا برتقال.
طريقة تحضير صوص البرتقال:
يخلط النشا مع السكر وعصير البرتقال على البارد.
ثم يرفع من على النار ويقلب حتي يغلي ويثقل القوام.
ثم يضاف الفانيليا ويترك ليبرد.
طريقة عمل كيك البرتقال
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