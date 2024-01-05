6 سلوكيات خاطئة يفعلها الأطفال والطرق الصحيحة للتعامل معها

(MENAFN
- Youm7) تربية الأطفال أمر غير سهل، حيث يبذل الآباء جهداً كبيراً لجعلهم يكبرون ويصبحون أشخاص جيدين فى المجتمع، فهناك بعض السلوكيات الخطأ التي يفعلها الأطفال ولا يجب عليك التغاضي عنها، نقدم لك في ذلك التقرير كيفية التعامل مع تلك السلوكيات حسب موقع "brightside".
سلوكيات خاطئة للأطفال.
الصمت عن الأفعال الخطأ
يجب عليك أن توضح لطفلك إذا رأى أفعال خاطئة، يجب الإفصاح عنها، كما يجب عليك أن تستمع لطفلك وتساعده على فهم تلك المواقف حتى يتمكن من حل تلك المشكلة أو ذلك الموقف.
تنافس الأشقاء
يجب عليك أن تحبب أطفالك في بعضهم البعض، وأن تجعلهم كأنهم فريق واحد، وتعلمهم كيفية حل النزاعات بينهم وبين بعضهم وأن يحترم كل منهما مشاعر الآخر، كما يمكنك أن تقضي بعض الوقت بانتظام معهم للحفاظ على علاقتكم الودية.
سلوكيات خاطئة للأطفال
السرقة
يجب عليك أن تلتزم الهدوء في تلك المواقف، فإذا قام طفلك بالسرقة لأول مرة أفهم منه ما الذي دفعه إلى فعل ذلك واشرح له أن هذا الفعل خاطئ ولا يجب عليه أن يفعله مرة أخرى، ثم اطلب منه أن يعيد الشيء الذي سرقه ويعتذر لصاحب هذا الشيء، فإذا تكرر ذلك الفعل مرة أخرى يجب عليك الذهاب به إلى متخصص نفسي حتى لا يتحول ذلك الفعل إلى عادة.
التعامل بعدم احترام مع الآخرين
يجب عليك أن تعلم طفلك الطريقة الصحيحة في التعامل مع الآخرين، فإذا استمر في عدم الإحترام مع الآخرين، امنع عنه الأشياء التي يحبها.
سلوكيات خاطئة
الكذب
فهم أطفالك أهمية الصدق والثقة، وفكر في العقوبة التي ستعلمه أن الكذب أمر غير مرغوب فيه، بينما إذا ظل يكذب فذلك علامة على وجود مشاكل خطيرة لدى طفلك ويجب عليك استشارة أخصائي.
البكاء عند طلب الأشياء
علم طفلك بأن يتحدث بصوت منخفض عند طلب أى شيء، وأن تناقشه فيما يطلبه حتى تعلم هل هذا الشىء هام بالنسبة له أم يمكن الاستغناء عنه .
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