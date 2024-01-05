6 سلوكيات خاطئة يفعلها الأطفال والطرق الصحيحة للتعامل معها

MENAFN - Youm7) تربية الأطفال أمر غير سهل، حيث يبذل الآباء جهداً كبيراً لجعلهم يكبرون ويصبحون أشخاص جيدين فى المجتمع، فهناك بعض السلوكيات الخطأ التي يفعلها الأطفال ولا يجب عليك التغاضي عنها، نقدم لك في ذلك التقرير كيفية التعامل مع تلك السلوكيات حسب موقع "brightside".





سلوكيات خاطئة للأطفال.





الصمت عن الأفعال الخطأ

يجب عليك أن توضح لطفلك إذا رأى أفعال خاطئة، يجب الإفصاح عنها، كما يجب عليك أن تستمع لطفلك وتساعده على فهم تلك المواقف حتى يتمكن من حل تلك المشكلة أو ذلك الموقف.





تنافس الأشقاء

يجب عليك أن تحبب أطفالك في بعضهم البعض، وأن تجعلهم كأنهم فريق واحد، وتعلمهم كيفية حل النزاعات بينهم وبين بعضهم وأن يحترم كل منهما مشاعر الآخر، كما يمكنك أن تقضي بعض الوقت بانتظام معهم للحفاظ على علاقتكم الودية.

سلوكيات خاطئة للأطفال





السرقة

يجب عليك أن تلتزم الهدوء في تلك المواقف، فإذا قام طفلك بالسرقة لأول مرة أفهم منه ما الذي دفعه إلى فعل ذلك واشرح له أن هذا الفعل خاطئ ولا يجب عليه أن يفعله مرة أخرى، ثم اطلب منه أن يعيد الشيء الذي سرقه ويعتذر لصاحب هذا الشيء، فإذا تكرر ذلك الفعل مرة أخرى يجب عليك الذهاب به إلى متخصص نفسي حتى لا يتحول ذلك الفعل إلى عادة.





التعامل بعدم احترام مع الآخرين

يجب عليك أن تعلم طفلك الطريقة الصحيحة في التعامل مع الآخرين، فإذا استمر في عدم الإحترام مع الآخرين، امنع عنه الأشياء التي يحبها.

سلوكيات خاطئة





الكذب

فهم أطفالك أهمية الصدق والثقة، وفكر في العقوبة التي ستعلمه أن الكذب أمر غير مرغوب فيه، بينما إذا ظل يكذب فذلك علامة على وجود مشاكل خطيرة لدى طفلك ويجب عليك استشارة أخصائي.







البكاء عند طلب الأشياء

علم طفلك بأن يتحدث بصوت منخفض عند طلب أى شيء، وأن تناقشه فيما يطلبه حتى تعلم هل هذا الشىء هام بالنسبة له أم يمكن الاستغناء عنه .