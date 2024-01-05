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ما أفضل وقت لوضع أهداف السنة الجديدة؟ ما تقلقش ما اتأخرتش

1/5/2024 4:35:04 AM
(MENAFN- Youm7) من المنطقى تمامًا حين نتحدث عن قرارات وأهداف السنة الجديدة أن نتوقع أن الوقت الأنسب لتحديدها هو شهر يناير على أقصى تقدير، ولهذا يستعد البعض بالقائمة من نهاية ديسمبر ليبدأ التنفيذ مع حماس العام الجديد، هذا ما يفعله الملايين حول العالم، لكن الملايين أيضًا يصابون بالإحباط حين لا يتمكنوا من تنفيذ خطط العام الجديد حتى أنهم قد يتوقفون فى بعض السنوات عن أن يضعوا قائمة الأهداف ويفقدون الأمل فى أن يتمكنوا من الالتزام بأى قرارات.




وضع القرارات فى يناير حكم بالفشل


إذا كنت واحدًا من هؤلاء فربما يغير هذا التقرير من مجلة "مارى كلير" وجهة نظرك، حيث يؤكد أن شهر يناير ليس الوقت المناسب على الإطلاق لوضع أهداف السنة الجديدة بل يعتبر أسوأ وقت لاتخاذ القرارات، حيث يكون الجو باردا ورماديا وكل شىء فى الطبيعة فى حالة سبات تام.



ونقلت المجلة عن عالمة الفلك كيرستى جالاجر أننا عندما نحدد النوايا فى يناير نحكم على أنفسنا بالفشل، ومن الأفضل أن ننتظر حتى الاعتدال الربيعى (عادة نحو 21 مارس) لاتخاذ قرارات السنة وأوضحت: "هذه هى بداية السنة الفلكية وعندما تبدأ الطبيعة بأكملها فى الحياة، هذا هو الوقت الذي نريد أن نحدد فيه نوايانا. نشعر وكأننا نعود إلى الحياة؛ ويكون الأمل في الهواء.



وتابعت: "إن الاعتدال الربيعي هو بداية السنة الفلكية ودورة فلكية جديدة. ويكون لدينا أيضًا طاقة برج الحمل؛ محفز دائرة الأبراج . ما يجعل الأمر كما لو أن لدينا أحد المشجعين من حولنا يقول باستمرار: "افعل ذلك، يمكنك القيام بذلك، دعنا نفعل ذلك".



أما ما علينا أن نفعله في يناير بدلاً من اتخاذ قرارات السنة الجديدة فهو الراحة وأن نأخذ الوقت الكافي للتفكير. وقالت: إنه الوقت المثالي للنظر إلى الوراء خلال العام والتفكير: ما الذي قمت به بشكل جيد هذا العام؟ ما الذي كان يمكنني فعله بشكل أفضل؟ ما الذي كان يمكنني فعله بشكل أفضل؟














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