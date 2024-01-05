خطة لدعم المكتبات المعرضة للخطر بعد تخفيضات الميزانية فى بريطانيا

MENAFN - Youm7) أطلقت المؤسسة الخيرية التي تمثل خدمات المكتبات في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية برنامج دعم للخدمات المعرضة للخطر في أعقاب التخفيضات المقترحة في الميزانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك دينبيشاير ونوتنجهام وسويندون.

وأعلنت Libraries Connected أن أكثر من 20 خدمة مكتبة، تمثل حوالي 650 مكتبة عامة ومكتبة سجون ومتنقلة، انضمت إلى مخطط المؤسسة الخيرية، الذي يوفر شبكة دعم أقران سرية ومكتبة موارد وتدريبًا مخصصًا ودعم اتصالات وتأمل أن يساعد البرنامج، الذي تم إطلاقه استجابة لـ "الأزمة المالية التي تجتاح السلطات المحلية" في إنجلترا وويلز، المجالس في الحفاظ على خدمات المكتبات المحلية "الفعالة والشاملة والمستدامة" بموارد منخفضة.

وفي ديسمبر وجدت دراسة أجرتها جمعية الحكم المحلي أن ما يقرب من واحد من كل خمسة من قادة المجالس والرؤساء التنفيذيين يعتقدون أنه من المحتمل جدًا أو إلى حد ما أنهم سيصدرون إشعارًا بموجب المادة 114، يعلنون في الواقع الإفلاس، هذا العام أو العام المقبل.

وقالت إيزوبيل هانتر، الرئيس التنفيذي لشركة Libraries Connected:"نحن نشعر بقلق عميق إزاء العدد المتزايد من المجالس التي تصدر إشعارات القسم القانوني 114، وتأثير ذلك بالفعل على خدمات المكتبات".

ويأتي البرنامج، الذي تم إطلاقه في نهاية ديسمبر، وسط عدد كبير من مقترحات خفض الميزانية التي تؤثر على المكتبات. وفي ديسمبر وافق مجلس دينبيشاير على تخفيض ساعات عمل المكتبة بنسبة 40%، بهدف توفير 360 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

