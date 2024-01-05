خطة لدعم المكتبات المعرضة للخطر بعد تخفيضات الميزانية فى بريطانيا

(MENAFN
- Youm7) أطلقت المؤسسة الخيرية التي تمثل خدمات المكتبات في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية برنامج دعم للخدمات المعرضة للخطر في أعقاب التخفيضات المقترحة في الميزانية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك دينبيشاير ونوتنجهام وسويندون.
وأعلنت Libraries Connected أن أكثر من 20 خدمة مكتبة، تمثل حوالي 650 مكتبة عامة ومكتبة سجون ومتنقلة، انضمت إلى مخطط المؤسسة الخيرية، الذي يوفر شبكة دعم أقران سرية ومكتبة موارد وتدريبًا مخصصًا ودعم اتصالات وتأمل أن يساعد البرنامج، الذي تم إطلاقه استجابة لـ "الأزمة المالية التي تجتاح السلطات المحلية" في إنجلترا وويلز، المجالس في الحفاظ على خدمات المكتبات المحلية "الفعالة والشاملة والمستدامة" بموارد منخفضة.
وفي ديسمبر وجدت دراسة أجرتها جمعية الحكم المحلي أن ما يقرب من واحد من كل خمسة من قادة المجالس والرؤساء التنفيذيين يعتقدون أنه من المحتمل جدًا أو إلى حد ما أنهم سيصدرون إشعارًا بموجب المادة 114، يعلنون في الواقع الإفلاس، هذا العام أو العام المقبل.
وقالت إيزوبيل هانتر، الرئيس التنفيذي لشركة Libraries Connected:"نحن نشعر بقلق عميق إزاء العدد المتزايد من المجالس التي تصدر إشعارات القسم القانوني 114، وتأثير ذلك بالفعل على خدمات المكتبات".
ويأتي البرنامج، الذي تم إطلاقه في نهاية ديسمبر، وسط عدد كبير من مقترحات خفض الميزانية التي تؤثر على المكتبات. وفي ديسمبر وافق مجلس دينبيشاير على تخفيض ساعات عمل المكتبة بنسبة 40%، بهدف توفير 360 ألف جنيه إسترليني سنويًا.
MENAFN05012024000132011024ID1107687634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.