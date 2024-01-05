شاهد قلائد الملك الذهبى توت عنخ آمون.. تحف أثرية فى المتحف المصرى

MENAFN - Youm7) تتنوع مقتنيات الملك توت عنخ آمون المتواجدة فى المتحف المصري ومنها القلائد التى تمثل دليلا حيا على ما وصل إليه الفن المصرى القديم فى مجال التحف والحلى وقد ارتدى الملك توت عنخ أمو العديد من القلائد التي عثر عليها في مقبرته كثير منها يتكون من القلادة الأمامية وثقل مصور عليها مناظر أسطورية مرتبطة بالملكية والحماية.

من هذه القلائد قلادة ذات ثلاثة جعارين تتكون من دلاية بها ثلاث جعارين يوجد أسفل كل واحد العلامة الهيروغليفية "نب"، ويدفع الجعران الموجود بالمنتصف قرص الهلال والقمر، الجزء السفلي من الدلاية يمثل زهرات وبراعم اللوتس بينما يمثل ثقل القلادة المعبود "حج" إله الأبدية.

تعود القلائد إلى عصر الدولة الحديثة ، الأسرة 18 عصر الملك توت عنخ أمون (1336-1327 ق.م) وهى مصنوعة من الذهب ومطعمة بالإليكتروم واللازورد والزجاج ، وقد عثر عليها بوادى الملوك مقبرة الملك توت عنخ أمون وتعرض حالياً بقاعة كنوز الملك توت عنخ آمون بالدور العلوي بالمتحف المصري.

ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".

كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.

قلائد الملك توت





قلائد توت







