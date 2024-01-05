شاهد قلائد الملك الذهبى توت عنخ آمون.. تحف أثرية فى المتحف المصرى

(MENAFN
- Youm7) تتنوع مقتنيات الملك توت عنخ آمون المتواجدة فى المتحف المصري ومنها القلائد التى تمثل دليلا حيا على ما وصل إليه الفن المصرى القديم فى مجال التحف والحلى وقد ارتدى الملك توت عنخ أمو العديد من القلائد التي عثر عليها في مقبرته كثير منها يتكون من القلادة الأمامية وثقل مصور عليها مناظر أسطورية مرتبطة بالملكية والحماية.
من هذه القلائد قلادة ذات ثلاثة جعارين تتكون من دلاية بها ثلاث جعارين يوجد أسفل كل واحد العلامة الهيروغليفية "نب"، ويدفع الجعران الموجود بالمنتصف قرص الهلال والقمر، الجزء السفلي من الدلاية يمثل زهرات وبراعم اللوتس بينما يمثل ثقل القلادة المعبود "حج" إله الأبدية.
تعود القلائد إلى عصر الدولة الحديثة ، الأسرة 18 عصر الملك توت عنخ أمون (1336-1327 ق.م) وهى مصنوعة من الذهب ومطعمة بالإليكتروم واللازورد والزجاج ، وقد عثر عليها بوادى الملوك مقبرة الملك توت عنخ أمون وتعرض حالياً بقاعة كنوز الملك توت عنخ آمون بالدور العلوي بالمتحف المصري.
ويتكون المتحف المصرى من طابقين خصص الأرضى منهما للآثار الثقيلة "مثل التوابيت الحجرية والتماثيل واللوحات والنقوش الجدارية"، أما العلوى فقد خصص للآثار الخفيفة مثل "المخطوطات وتماثيل الأرباب والمومياوات الملكية وآثار الحياة اليومية وصورالمومياوات والمنحوتات غير المكتملة وتماثيل وأوانى العصر اليونانى الرومانى وآثار خاصة بمعتقدات الحياة الآخرى"، وكذلك المجموعات الكاملة مثل "مجموعة توت عنخ آمون".
كما يضم المتحف عددًا هائلاً من الآثار المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الفرعونى بالإضافة إلى بعض الآثار اليونانية والرومانية، منها "مجموعة من الأوانى الفخارية (من عصور ما قبل التاريخ)، صلاية نعرمر (عصر التوحيد)، تمثال خع سخم (الأسرة 2)، تمثال زوسر (الأسرة 3)، تماثيل خوفو وخفرع ومنكاورع (الأسرة 4)، تمثال كاعبر وتماثيل الخدم (الأسرة 5)، وتمثال القزم سنب (الأسرة 6)، وتمثال منتوحتب نب حبت رع (الأسرة 11)، وتماثيل أمنمحات الأول والثانى والثالث (الأسرة 12)، تمثال الكا للملك حور (الأسرة 13)، تماثيل حتشبسوت وتحتمس الثالث (الأسرة 18)، ومجموعة توت عنخ آمون (الأسرة 18)، ومجموعة كنوز تانيس، ومجموعة كبيرة من المومياوات من مختلف العصور.
قلائد الملك توت
قلائد توت
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