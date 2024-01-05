نجمة بوليود سوناكشى سينها تقبل أبو الهول وتعلق: لأنه رائع أعطيته قبلة

(MENAFN
- Youm7) شاركت الممثلة الهندية المعروفة سوناكشى سينها Sonakshi Sinha جمهورها على حسابها الشخصى "إنستجرام" بصور خلال زيارتها لمنطقة آثار الهرم وأبو الهول.
وعبرت الممثلة الهندية، خلال خلال تواجدها فى مصر وزيارة منطقة آثار الهرم والوقوف أمام تمثال أبو الهول، عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناة الأهرام، قائلة عبر حسابها: "من أمام الأهرامات العظيمة وسفينة الصحراء.. ولأن أبو الهول رائع أعطيت له قبلة".
وسبق وزارت سوناكشى سينها المتحف القومى للحضارة المصرية ودونت عبر حسابها إنه اليوم الأول: استمتع ببعض التاريخ والثقافة فى المتحف الوطنى للحضارة المصرية (NMEC) فى القاهرة، لقد شاهدت مومياوات ملكية عمرها 4000 عام، ومستحضرات التجميل القديمة وملابس الملكات، وكل ما تم دفنه مع الفراعنة، وآلاتهم الموسيقية، وكيف كانوا يعلمون الوقت، والهيروغليفية، وبعض الحقائق وبعض الأساطير".
يذكر أن سوناكشى سينها ممثلة هندية شاركت فى أفلام "Dabang Kalank
، Lootera ، R.Raj Kumar ، Rowdy Rathode ، Itfak ، Akira ، Tevar "، وهى ابنة الممثل الهندى القديم شاتورجان سينها، ومن المتوقع أن تشارك سوناكشى سينها في أفلام هندية بوليودية قادمة مثل " Dabang 3 ، Mission Mangal ، Bhuj : The Pride of india ".
سوناكشى تقبل ابو الهول
سوناكشى
سوناكشى سينها
سوناكشى سينها والأهرامات
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