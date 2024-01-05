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نجمة بوليود سوناكشى سينها تقبل أبو الهول وتعلق: لأنه رائع أعطيته قبلة

1/5/2024 4:34:57 AM
(MENAFN- Youm7) شاركت الممثلة الهندية المعروفة سوناكشى سينها Sonakshi Sinha جمهورها على حسابها الشخصى "إنستجرام" بصور خلال زيارتها لمنطقة آثار الهرم وأبو الهول.
وعبرت الممثلة الهندية، خلال خلال تواجدها فى مصر وزيارة منطقة آثار الهرم والوقوف أمام تمثال أبو الهول، عن انبهارها بالحضارة المصرية القديمة وعظمة بناة الأهرام، قائلة عبر حسابها: "من أمام الأهرامات العظيمة وسفينة الصحراء.. ولأن أبو الهول رائع أعطيت له قبلة".
وسبق وزارت سوناكشى سينها المتحف القومى للحضارة المصرية ودونت عبر حسابها إنه اليوم الأول: استمتع ببعض التاريخ والثقافة فى المتحف الوطنى للحضارة المصرية (NMEC) فى القاهرة، لقد شاهدت مومياوات ملكية عمرها 4000 عام، ومستحضرات التجميل القديمة وملابس الملكات، وكل ما تم دفنه مع الفراعنة، وآلاتهم الموسيقية، وكيف كانوا يعلمون الوقت، والهيروغليفية، وبعض الحقائق وبعض الأساطير".
يذكر أن سوناكشى سينها ممثلة هندية شاركت فى أفلام "Dabang Kalank
، Lootera ، R.Raj Kumar ، Rowdy Rathode ، Itfak ، Akira ، Tevar "، وهى ابنة الممثل الهندى القديم شاتورجان سينها، ومن المتوقع أن تشارك سوناكشى سينها في أفلام هندية بوليودية قادمة مثل " Dabang 3 ، Mission Mangal ، Bhuj : The Pride of india ".

سوناكشى تقبل ابو الهول

سوناكشى
سوناكشى سينها

سوناكشى سينها والأهرامات








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