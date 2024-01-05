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ذكرى رحيل بيرم التونسى.. كلمات خالدة ولدت من رحم المعاناة من اليتم للمرض

1/5/2024 4:34:57 AM
(MENAFN- Youm7) تحل، اليوم، ذكرى رحيل الشاعر بيرم التونسى الذى عرف بخفة الظل، فلم تكن سخريته اللاذعة سببًا فى تسلية الناس فحسب، بل كان لها دور مهم فى تسليط الضوء على معاناة البسطاء، وانتقاد بعض السلوكيات التى يمارسها المجتمع آنذاك، لكنه كان يُخفى خلف سخريته معاناة وألمًا كبيرين، ما بين اليتم، والنفى، والمرض.



ولد بيرم التونسى ، الذى تحِلُّ علينا اليوم ذكرى رحيله الـ63، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 5 يناير من عام 1961م، فى 23 من مارس عام 1893، بحى الأنفوشى بمدينة الإسكندرية، تنحدر أسرته من أصول تونسية، حيث هاجر جده من تونس إلى مصر عام 1833، التحق بكُتاب الشيخ جاد الله، لكنه كرِه الدراسة فيه؛ بسبب أسلوب الشيخ، التحق فيما بعد بالمعهد الدينى فى مسجد أبى العباس المرسى، لكنه انقطع عن الدراسة وعمره 14 عامًا؛ بسبب وفاة والده.



رغم عمله بالتجارة لكنه كان مهتمًا بالشعر والقراءة، وكانت له محاولات شعرية، إلى أن نُشِرت له أول قصيدة بعنوان "المجلس البلدى"، حيث انتقد فيها تعنت المجلس البلدى مع المواطنين، حيث جاء فيها: "قد أوقع القلب فى الأشجان والكمد: هوى حبيب يسمى المجلس البلدى".



ذاع صيته أكثر بعد تلك القصيدة، ولأنه من أبناء الإسكندرية، كانت تربطه علاقة قوية بفنان الشعب سيد درويش، وكان كلٌّ منهما يستشير الآخر فى شئون العمل والحياة.



عمِل لفترة فى جريدة الإكسبريس، وبعد أن اكتسب خبرة كافية، انتقل إلى القاهرة وأصدر جريدة المِسلّة، وبالرغم من صادرتها، إلا أنه لم يستسلم، وأصدر جريدة الخازوق، لكن السلطة صادرتها أيضًا.



كان له دور مهم فى ثورة 1919، حيث كان يكتب مقطوعات حماسية؛ لتشجيع الشعب على الخروج عن صمته، والمطالبة بحقوقه لكن السلطة كان لها رأى آخر، حيث أصدر الملك قرارًا بنفيه خارج البلاد؛ بسبب انتقاداته للأسرة الحاكمة، حتى أن الانتقادات طالت الملك فؤاد شخصيًا، فى قصيدة "الباميا الملوكى والقرع السلطانى"، وبعد ما يقرب من عامين عمِل خلالهما حمالاً في ميناء مارسيليا، تحايل على السلطة، وتسلل إلى مصر سرًا، واختبأ لثلاثة أشهر، حتى تمكنت الحكومة من القبض عليه، ونفيه من جديد، عمِل في تلك الفترة في شركة للصناعات الكيميائية، لكن تم فصله؛ بسبب مرضه.. وبالرغم من المتاعب التي مرَّ بها؛ بسبب ظروفه المعيشية، إلا أنه لم يتوقف قط عن كتابة الزجل.



تمكن أخيرًا من التسلل إلى مصر من جديد عام 1938، واستعان بأحد المقربين من الملك؛ لاستصدار قرار بالعفو عنه، وبالفعل تم العفو عنه من قِبَل الملك فاروق، ثم عمِل بعد ذلك فى أخبار اليوم، ثم المصرى، ثم الجمهورية، كما قام بكتابة سيناريو وأغانى فيلم سلامة، الذى قامت ببطولته أم كلثوم.



ألف بيرم العديد من الأغانى، والقصائد الزجلية، والمنولوجات، والتى قد نعرف أغلبها، نذكر منها: "المجلس البلدى، أنا في انتظارك، أهل الهوى، هو صحيح الهوى غلاب، حبيبي يسعد أوقاته، غنيلي شوي شوي، الورد جميل، الحب كده، القلب يعشق كل جميل، أحبابنا يا عين، هلت ليالي، مرحب مرحبتين، محلاها عيشة الفلاح، يا جمال يا مثال الوطنية، حاتجن يا ريت يا إخوانا مارحتش لندن ولا باريس، يأهل المغنى دماغنا وجعنا، يا حلاوة الدنيا ياحلاوه".

وبالرغم من إبداعه في كتابة الزجل بالفصحى، إلا أنه تألق في كتابته بالعامية، حتى أن عميد الأدب العربي طه حسين قال: "أخشى على الفصحى من عامية بيرم".



حصل على الجنسية المصرية عام 1960، لكنه رحل بعدها بعدة أشهر، بعد معاناته مع مرض الربو، تاركًا وراءه إرثًا أدبيًا لا يُقَدّر بثمن.












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