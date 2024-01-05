تعرف على ميزة إنشاء ملفات تعريف متعددة على فيس بوك فى خطوات

MENAFN - Youm7) يسمح فيسبوك لمستخدميه بإنشاء ملفات تعريف متعددة مرتبطة جميعها بحساب فيسبوك رئيسى واحد، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.





وهنا نقول هل يمكنك إنشاء ملفات تعريف متعددة لحساب Facebook؟

نعم، يمكنك إنشاء ملفات تعريف متعددة لحساب فيسبوك، وبدأ فيسبوك فى اختبار هذه الميزة الجديدة فى عام 2022، والوظيفة متاحة حاليًا على

موقع ويب

سطح المكتب وفى تطبيق الهاتف المحمول. إليك ما يمكن توقعه من هذة الميزة :





1-

سيسمح لك فيسبوك بإنشاء ما يصل إلى أربعة ملفات تعريف أخرى مرتبطة بحساب

Facebook

الرئيسى الخاص بك، وهذا يعنى أنه يمكن أن يكون لديك ما يصل إلى خمسة ملفات شخصية إجمالية على Facebook: ملف شخصى واحد لحسابك الرئيسى وما يصل إلى أربعة ملفات تعريف إضافية على Facebook.

2 - تسجيل الدخول الذى تستخدمه لتسجيل الدخول إلى حسابك الرئيسى سوف يسجل دخولك إلى ملفات التعريف الإضافية الخاصة بك، بعد تسجيل الدخول إلى حسابك الرئيسى، يمكنك بعد ذلك التبديل إلى ملفات التعريف الأخرى الخاصة بك من هناك حسب الحاجة.

3 - سيكون لكل ملف تعريف إضافى اسم العرض واسم المستخدم الخاص به، وستختار هذه الأسماء وليس من الضرورى أن تتطابق مع اسمك الفعلى، لكن لا يمكنهم انتهاك قواعد فيسبوك ولا يمكنك القيام بأشياء مثل: انتحال شخصية أشخاص أو علامات تجارية أخرى، أو الانخراط فى تحريف، أو الحصول على أسماء مستخدمين "تتكون فقط من مصطلحات أو مواقع عامة".

4 - ستتمكن هذه الملفات الشخصية المساعدة أيضًا من الحصول على خلاصات خاصة بها وقوائم أصدقاء والقدرة على متابعة الصفحات والمجموعات.

5 - يمكنك إضافة أصدقاء بهذه الملفات الشخصية وضبط إعدادات الخصوصية لكل ملف تعريف.