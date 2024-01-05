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كلاب روبوتية ترسم لوحات تجريدية تباع بـ40 ألف دولار.. صور

1/5/2024 4:34:54 AM
(MENAFN- Youm7) أمضت أجنيشكا بيلات أشهرًا فى تدريس الرسم لثلاث كلاب روبوتية طورتها شركة بوسطن ديناميكس، من خلال تثبيت فرشاة الرسم فى أفواهها وتحريكها عبر لوحة قماشية كبيرة، وتحويل الطلاء إلى أشكال مجردة.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، افتتحت بيلات، من بولندا، مؤخرًا معرضًا جديدًا بعنوان "Heterobota" يضم 36 لوحة مستقلة تشبه الأعمال الفنية البشرية.





لوحات روبوتية



ابتكرت الروبوتات أعمالاً فنية مستوحاة من فنانين مثل أسلوب جان ميشيل باسكيات الفنى، ولوحات سى تومبلى التى تعتمد على الخط، وقد بيع بعضها بمبلغ يصل إلى 40 ألف دولار فى المزاد.




رسم روبوت



وتعد بيلات فنانة مقيمة في SpaceX وتعمل مع فريق التصميم الصناعى لإنشاء لوحات تركز على مهمة الشركة لتعزيز استكشاف الفضاء.





كما أنه ليس لدى SpaceX برنامج رسمى للفنانين المقيمين، لكن بيلات قالت إنها تريد العمل مع الشركة لمنح التكنولوجيا وجودا.



لوحات كلاب روبوتية



وقالت لـBusiness Insider: "لقد تطلب الأمر بعض الإقناع، وإيجاد الروابط الصحيحة، وتقديم رؤية تتماشى مع مهمة استكشاف الفضاء".



لوحات الروبوتات



باعت بيلات إحدى لوحات الكلاب الآلية المخصصة فى عام 2022 مقابل 40 ألف دولار فى مزاد خيرى للكلاب الأوكرانية، وآخر فى Sotheby فى عام 2021 مقابل 31500 دولار.



وعلى الرغم من أن بيلات تعمل مع الروبوتات يوميًا، إلا أنها قالت لصحيفة الغارديان إنها لا تزال لا تفهمهم تمامًا، لذلك تعمل مع مهندسى بوسطن ديناميكس لتشكيل شخصيات الكلاب الآلية.




كلاب روبوتية




تستخدم بيلات والمهندسون معًا الذكاء الاصطناعى والبرمجيات والتعلم الآلى لتدريب الروبوتات وحتى استخدام باسيا كحيوان أليف بديل، وكثيرًا ما يأخذونه للتنزه حول نيويورك.












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