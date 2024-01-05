تاريخ السيارات الكهربائية.. صورة امرأة تشحن سيارتها قبل 112 عامًا

MENAFN - Youm7) تكشف بعض الصور القديمة، أن تاريخ السيارة الكهربائية يمتد إلى وقت أطول بكثير مما نعتقد، حيث تم التقاط الصور فى عام 1922، وتظهر فيها امرأة ترتدى قبعة كبيرة وقفازات فى مرآب بسيارة كهربائية.





وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن السيارة التى تظهر فى الصور هى سيارة كولومبيا إلكتريك فيكتوريا فايتون، وهى نوع من السيارات الكهربائية تم إنتاجها لأول مرة فى عام 1905.

سيارة كهرباء

إذا اشتريت سيارة جديدة مثل هذه، فستبلغ تكلفتها 1600 دولار فى عام 1908، أو حوالى 44000 دولار بالمصطلحات الحديثة.





وفقًا لكتيب سابق لشركة كولومبيا للسيارات الكهربائية، كانت هذه السيارة مشهورة جدًا عندما تم إصدارها لأول مرة حتى أن إصداراتها بيعت بالكامل.





يقول الكتيب إنه خلال موسم 1905، تم التعبير عن رأى واحد فقط فيما يتعلق بهذه العربة، وهى أنها كانت أذكى وأسرع وأحدث عربة كهربائية خفيفة وأكثر موثوقية على الإطلاق.

شحن السيارة

تحتوى على 24 خلية بطارية، وثلاثة تروس أمامية واثنتين فى الخلف، ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 15 ميلًا فى الساعة (24 كم / ساعة).





ومع ذلك، فإن قيادة هذه السيارة لن تكون مثل أى سيارة حديثة، على عكس العديد من السيارات فى هذه الفترة، كان لا يزال لديها تصميم قائم على النقل.





كما أنه بدون عجلة القيادة أو دواسة الوقود، تم التحكم فى السرعة بواسطة عصا ممسوكة باليد اليسرى، وفى هذه الأثناء، يوجه السائق السيارة مثل القارب باستخدام المحراث.





تم بعد ذلك تقسيم المكابح على دواستين، إحداهما مخصصة لوقوف السيارات والأخرى لإبطاء السرعة، وتظهر المرأة وهى تربط السيارة بجهاز كبير مغطى بالأقراص والرافعات.













سيارة كهربائية

على الرغم من أنها قد تبدو مختلفة تمامًا عن الإصدار الحديث، إلا أنها فى الواقع محطة شحن السيارة، وباستخدام كابل طويل، تم تصوير المرأة وهى توصل سيارتها بالكهرباء.





على عكس أى شاحن قد تراه اليوم، يستخدم هذا الطراز الذى يعود إلى عشرينيات القرن الماضى شيئًا يسمى مقوم القوس الزئبقي.





تم اختراع المقوم فى أوائل القرن العشرين ويحول التيار المتردد من التيار الكهربائى إلى تيار مباشر يستخدم لشحن بطاريات السيارة.