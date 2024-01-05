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Starlink تطلق 6 أقمار صناعية سيتم ربطها بالهواتف المحمولة

1/5/2024 4:34:53 AM
(MENAFN- Youm7) حققت شركة SpaceX ، شركة استكشاف الفضاء التابعة لشركة Elon Musk، قفزة كبيرة إلى الأمام في توفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، حيث أطلقت الشركة ستة أقمار صناعية مجهزة للاتصال المباشر بالهاتف المحمول، وقال ماسك في منشور على موقع X إن "هذا سيسمح بالاتصال بالهاتف المحمول فى أى مكان على الأرض".





ومع ذلك، فقد أوضح أن هذا لن ينافس الشبكات الخلوية الحالية، على الأقل ليس مع هذه الأقمار الصناعية، "لاحظ أن هذا يدعم فقط حوالى 7 ميجابايت لكل حزمة والحزم كبيرة جدًا، لذلك على الرغم من أن هذا يعد حلاً رائعًا للمواقع التي لا يوجد بها اتصال خلوى، إلا أنه لا يتنافس بشكل هادف مع الشبكات الخلوية الأرضية الحالية"، كما أشار ماسك في منشوره، وتعد هذه خطوة كبيرة في سد الفجوة الرقمية وتوفير الوصول عبر الهاتف المحمول إلى المناطق النائية والمحرومة في جميع أنحاء العالم.





وتشير Starlink على موقعها على الإنترنت إلى أن "Direct to Cell يعمل مع هواتف LTE الموجودة أينما يمكنك رؤية السماء. لا يلزم إجراء أي تغييرات على الأجهزة أو البرامج الثابتة أو التطبيقات الخاصة، مما يوفر وصولاً سلسًا إلى النص والصوت والبيانات.





وفى حين أن التكنولوجيا واعدة، لا تزال هناك عقبات، وتحتاج Starlink إلى الشراكة مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) لدمج خدماتهم في الشبكات الخلوية الحالية، وبالإضافة إلى ذلك، توجد مخاوف بشأن الازدحام والتداخل المحتمل مع أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الحالية، وقد دخلت Starlink في شراكة مع مزودي خدمات الاتصالات في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وسويسرا ونيوزيلندا واليابان وتشيلي.





وكانت هناك تقارير حول محادثات Starlink مع مزودي خدمات الشبكة في الهند أيضًا، ومع ذلك، لم يتم إصدار أى إعلان كبير بخصوص ذلك ولكن من المرجح أن يتم توفير Starlink فى الهند أيضًا.





ويمتد تأثير إطلاق القمر الصناعي الأخير لـ Starlink إلى ما هو أبعد من مجرد الاتصال بالهاتف المحمول، ومن المتوقع أن تساهم الأقمار الصناعية في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما فى ذلك تحسين خدمات النطاق العريض للمنازل والشركات والصناعات المختلفة.












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