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جلسة عامة للجمعية العامة بشأن الوضع في غزة الثلاثاء

1/5/2024 4:32:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس فجر اليوم الجمعة، الدول الأعضاء، أنه سيعقد جلسة عامة للجمعية العامة يوم الثلاثاء 9 كانون الثاني بشأن فلسطين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمعية، أن الاجتماع، الذي سيعقد في قاعة الجمعية العامة، سببه استخدام حق النقض من قبل أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في 22 كانون الأول الماضي.

وأضاف البيان، أن الجمعية العامة ستناقش الوضع الذي تم فيه استخدام حق النقض (الفيتو) خلال الجلسة رقم (9520) لمجلس الأمن في إطار بند جدول الأعمال المعنون "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين".

يذكر، أن مجلس الأمن اعتمد قرارا في ذلك اليوم بشأن المساعدات إلى غزة مع تصويت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بالامتناع، وليس الفيتو، لكن ما تم خلال تلك الجلسة، هو تصويت الولايات المتحدة بالرفض (الفيتو)، على تعديل تقدم به الاتحاد الروسي على مشروع القرار وحصل على عشرة أصوات مؤيدة.

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