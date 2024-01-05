تقديرات بإصابة أكثر من 12 ألف جندي إسرائيلي بإعاقات

تقديرات بإصابة أكثر من 12 ألف جندي إسرائيلي بإعاقات
التاريخ
1/5/2024 4:32:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن هناك تقديرا في وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات في الحرب إلى 12 ألفا و500 جندي.
وأضافت الصحيفة أن قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع تعامل مع 3400 جندي صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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